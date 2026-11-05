{"_id":"6aec5b6f1abc66f936030bbc","slug":"video-sugar-mills-will-be-locked-up-on-january-5th-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"5 जनवरी को शुगर मिलों पर जड़ दिए जाएंगे ताले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कुरुक्षेत्र।
भारतीय किसान यूनियन चढूनी अन्य संगठनों के साथ मिलकर अब गन्ना आंदोलन चलाएगी। सरकार ने गन्ने का रेट₹600 प्रति क्विंटल नहीं किया तो 25 दिसंबर से शुगर मिलों के बाहर धरना शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद 2 जनवरी को गन्ने की छिलाई बंद करेंगे तो वही 5 जनवरी को शुगर मिलों पर ताले जड़ दिए जाएंगे।
इसके बाद भी प्रदेश सरकार ने गन्ने के भाव नहीं बढाए तो एक बड़ी रैली कर आर पार की जाएगी।
आंदोलन की यह रूपरेखा आज जाट धर्मशाला में यूनियन की प्रदेश स्तरीय बैठक में बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता यूनियन अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने की।
बैठक उपरांत उन्होंने बताया कि सरकार ने चीनी के दाम₹25 प्रति किलो तक बढ़ाए हैं जबकि गाने का भाव 15 पैसे प्रति किलो ही बढ़ाया गया जो किसानों के साथ मजाक है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना होगा और ऐसा नहीं हुआ तो यूनियन बड़े स्तर पर आर पार का आंदोलन चलाने को तैयार है। इसके लिए जोन बनाकर ड्यूटी अभी लगा दी गई है। इस फैसले के बाद किसानों ने जाट धर्मशाला से बिरला मंदिर चौक तक रोष जुलूस भी निकाल तो वही प्रदेश सरकार का पुतला भी जलाया। किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए गन्ने का रेट बढ़ाई जाने की मांग की।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।