Kurukshetra News: चार दिन छाई हरियाणवी संस्कृति तीन हजार कलाकारों ने बिखेरे रंग

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लोकगीत, रागनी, सांग, नृत्य, नाटक और संगीत की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को हरियाणवी संस्कृति से रूबरू कराया। समापन पर प्रतिभागियों में उत्साह के साथ बिछड़ने की भावुकता भी नजर आई। कलाकारों ने अगली बार फिर मिलने के वादे के साथ अपने संस्थानों के लिए विदाई ली। विज्ञापन

कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने सफल आयोजन के लिए अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आयोजन समितियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि रत्नावली जैसे आयोजन हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लोकगीत, रागनी, सांग, नृत्य, नाटक और संगीत की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को हरियाणवी संस्कृति से रूबरू कराया। समापन पर प्रतिभागियों में उत्साह के साथ बिछड़ने की भावुकता भी नजर आई। कलाकारों ने अगली बार फिर मिलने के वादे के साथ अपने संस्थानों के लिए विदाई ली।कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने सफल आयोजन के लिए अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आयोजन समितियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि रत्नावली जैसे आयोजन हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

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कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में चार दिन तक हरियाणवी लोकसंस्कृति की छटा बिखेरने वाला रत्नावली महोत्सव बुधवार को संपन्न हो गया। राज्यस्तरीय समारोह में प्रदेश के करीब 45 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के तीन हजार से अधिक कलाकारों ने सात मंचों पर 33 विधाओं में प्रतिभा दिखाई।