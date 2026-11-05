Kurukshetra News: रत्नावली में आर्य कॉलेज बना ओवरऑल चैंपियन

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प्रतियोगिताओं में आर्य पीजी कॉलेज, पानीपत ने नृत्य, थिएटर और संगीत की ओवरऑल ट्रॉफियां अपने नाम कीं। वहीं आरकेएसडी कॉलेज, कैथल को फाइन आर्ट्स और दयाल सिंह कॉलेज, कैथल व आरकेएसडी कॉलेज, कैथल को लिटरेरी की ओवरऑल ट्रॉफी मिली।श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश अग्रवाल ने कहा कि रत्नावली विद्यार्थियों को उद्यमिता के व्यावहारिक कौशल सीखने का अवसर भी देती है। केयू कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने हरियाणवी बोली को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए प्रयासों पर जोर दिया।

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कुरुक्षेत्र। केयू में आयोजित चार दिवसीय रत्नावली समारोह में आर्य पीजी कॉलेज, पानीपत ने ओवरऑल ट्रॉफी जीतकर पहला स्थान हासिल किया, जबकि केयू कैंपस की टीम उपविजेता रही। बुधवार को श्रीमद्भगवद्गीता सदन में विजेताओं को सम्मानित किया गया।