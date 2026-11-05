Kurukshetra News: अमित शाह के दौरे से पहले 22 प्रदर्शनकारी हिरासत में, ब्राह्मण धर्मशाला में पुलिस ने मारा छापा

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प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के लिए डीएसपी गोरखपाल राणा, एसएचओ रामलाल और एसएचओ तरसेम के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ब्राह्मण धर्मशाला पहुंचा। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पुलिस वाहनों में बैठाया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग करते हुए यूजीसी रोलबैक और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में भी नारे लगाए।एहतियातन हिरासत मेंडीएसपी गोरखपाल राणा ने बताया कि करीब 20 से 22 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाने और विरोध प्रदर्शन करने का एलान किया था। पुलिस को आशंका थी कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास भी किया गया लेकिन वे नहीं माने।