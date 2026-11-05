Kurukshetra News: शाह की रैली में 140 बसें भेजने की तैयारी

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कुरुक्षेत्र। प्रदेशभर में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित होने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली यात्रियों के सफर में बाधा बन सकती है। पांच नवंबर को करनाल और अंबाला में होने वाली रैलियों के लिए कुरुक्षेत्र डिपो से 140 बसें भेजने की तैयारी है। इससे कुरुक्षेत्र बस अड्डे से रोजाना विभिन्न रूटों पर सफर करने वाले करीब सात हजार यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। मुख्यालय के निर्देश पर डिपो अधिकारियों ने बसों की व्यवस्था शुरू कर दी है। बड़ी संख्या में बसें रैली में भेजे जाने से कुरुक्षेत्र के नए और पुराने बस अड्डों के अलावा पिपली, लाडवा, पिहोवा, शाहाबाद और इस्माईलाबाद के रूट भी प्रभावित होने की आशंका है। खासकर नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और ग्रामीण क्षेत्रों से आने-जाने वाले यात्रियों को बसों के कम फेरे लगने से परेशानी हो सकती है। ट्रैफिक मैनेजर पवन कुमार ने बताया कि रैली के लिए 140 बसें भेजने की योजना है। यात्रियों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक, एचवीएसी और 50 से अधिक साधारण बसें विभिन्न रूटों पर चलाई जाएंगी। विभाग का प्रयास है यात्री व्यवस्था सुचारू बनी रहे।