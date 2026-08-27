{"_id":"6a90486d9df4357e51014582","slug":"video-kurukshetra-administration-and-sanitation-workers-at-loggerheads-over-garbage-issue-over-70-detained-in-pehowa-and-ladwa-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुरुक्षेत्र: कूड़े को लेकर प्रशासन और सफाईकर्मी आमने-सामने, पिहोवा-लाडवा में 70 से ज्यादा हिरासत में","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुरुक्षेत्र/पिहोवा/लाडवा। जिले में हड़ताल के चलते नगर निकाय सफाई कर्मचारी व प्रशासन वीरवार को भी आमने -सामने रहा। पिहोवा में 30 से ज्यादा कर्मचारियों को प्रशासन द्वारा कचरा उठान का विरोध करने पर हिरासत में लिया गया, जिन्हें करीब डेढ़ घंटा बाद इस्माईलाबाद ले जाकर छोड़ दिया गया तो सीएम सिटी लाडवा में भी 40 कर्मियों को कचरा उठान का विरोध करने पर हिरासत में ले लिया गया, जिन्हें करीब एक घंटे बाद छोड़ दिया गया। वहीं थानेसर में भी सेक्टर 13 मार्केट के पास कर्मचारियों ने कचरा उठान कर रहे प्रशासनिक टीम का विरोध किया और ट्रैक्टर भी रोक दिया। टीम के साथ नप ईओ राजेश कुमार व एसएचओ सिटी नरेश कुमार की अगुवाई में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो स्थिति पर नियंत्रण किया और सफाई कर्मचारियों को समझाकर शांत कर दिया। प्रशासन ने शहर में चार टीमें दिन में ही कचरा उठान के लिए लगाई, जिन्होंने सेक्टर 13 के अलावा पिपली रोड, सेक्टर आठ, झांसा रोड व किरमिच रोड पर कचरा उठान किया, जिसके साथ ही सभी टीमें रात को भी लगी रही। रोड स्वीपिंग मशीन भी कईं सड़कों पर चलाई गई। ---------- कॉलोनी से सेक्टर तक कचरे के ढेर पर भले ही प्रशासन अन्य साधनों व कर्मियों के जरिए तीन दिन से कचरा उठान के प्रयास में लगा है और अनेक जगह से कचरे का उठान किया भी गया है लेकिन बुरी तरह से बिगड़े हालात के चलते इन प्रयासों का खास असर अभी नहीं दिखाई पड़ रहा। कॉलोनियों से लेकर सेक्टर व अन्य वीआईपी और पॉश एरिया भी डंपिंग जोन बने हुए हैं। यहां तक कि जिला सचिवालय परिसर व नगर परिषद कार्यालय परिसर तक अछूता नहीं है। बाजार में नाले बंद हो चुके हैं तो गंदा पानी चार दिनों से लगातार सड़कों पर बह रहा है, जिससे बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। ----------------------- पिहोवा में कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया पिहोवा में कचरे को लेकर हालात उस समय तनावपूर्ण हो गए जब सरकारी बॉयज स्कूल के सामने प्रशासन ने कचरा उठवाना शुरू किया। सर्व कर्मचारी संघ का बैनर लेकर हड़ताली कर्मचारीपहुंच गए। इसके बाद जमकर नारेबाजी की गई। हड़ताल पर चल रहे कर्मचारियों ने जब कचरा उठाने का विरोध किया तो पुलिस ने 30 से ज्यादा कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। मामले से निपटने के लिए मौके पर सिटी थाना प्रभारी सुनील वत्स के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। सुनील वत्स ने बताया कि बाद में कर्मचारियों को रिहा कर दिया गया था। बॉक्स कर्मचारी बोले, दमनकारी नीति से आंदोलन कुचलना चाहती है सरकार कर्मचारी नेता राजकुमार, अमित, बसंत, गुरचरण संधू, केसा राम आदि ने कहा कि सरकार दमनकारी नीति अपनाकर उनके शांतिपूर्वक आंदोलन को कुचलना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 13 मई को सरकार से हुई वार्ता के दौरान जिन मांगों पर सहमति बनी थी। उनका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया। उल्टा सरकार ने कर्मचारियों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए अंग्रेजी राज की तरह तानाशाही रवैया अपनाना शुरू कर दिया। ------------------ लाडवा में जेसीबी के आगे लेट गए कर्मचारी, 40 को हिरासत में लिया लाडवा। वीरवार को थाना प्रभारी राजीव कुमार व नगर पालिका सचिव नीरज सैनी, कर्मचारियों व जेसीबी मशीन के साथ तहसील रोड पर कूड़ा उठवाने पहुंचे। सफाई कर्मचारी भी पहुंच गए और जेसीबी के आगे लेट गए। इस दौरान सफाई कर्मचारियों और पुलिस प्रशासन के बीच आमना-सामना भी हुआ। इतना ही नहीं सफाई कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन व नारेबाजी की और एक बार तहसील रोड पर सफाई कार्य को रोक दिया। लगभग 40 सफाई कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया और एक घंटे के बाद इधर-उधर घूमाकर छोड़ दिया। सफाई कर्मचारी तरसेम सिंह, श्रवण कुमार, परमजीत, रानी देवी कौशल्या देवी, मनजीत भुल्लर, रोशन लाल आदि ने कहा कि शहर को साफ व स्वच्छ रखने में सफाई कर्मचारी दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया जा रहा है। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।

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