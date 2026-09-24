कुरुक्षेत्र में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी

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कनीपला गांव के एक स्कूल में चित्रकला प्रदर्शनी और वॉल पेंटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ इस तरह की गतिविधियां बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षकों को कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि हर बच्चे में कोई न कोई हुनर छिपा होता है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियों के संबंध में गीता ज्ञान संस्थान का भी दौरा करेंगे। वहां वे सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ एक बैठक में भाग लेंगे।

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