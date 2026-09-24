Kurukshetra News: निबंध लेखन में तनुष्का और आयुषी ने जीते प्रथम पुरस्कार

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निबंध लेखन के वरिष्ठ वर्ग में तनुष्का ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कनिष्ठ वर्ग में आयुषी ने भी निबंध लेखन में पहला स्थान हासिल किया। रंगोली के कनिष्ठ वर्ग में रूहानी और उर्वशी पांचाल की जोड़ी तीसरे स्थान पर रही। पेंटिंग प्रतियोगिता में ज्योति ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।इन प्रतियोगिताओं में जिले के विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी शामिल हुए थे। प्रथम स्थान पाने वाले को 3100 रुपये, द्वितीय को 2100 रुपये और तृतीय को 1100 रुपये का नकद पुरस्कार मिला। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पदाधिकारियों और थानेसर खंड शिक्षा अधिकारी कमल बतरा ने विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया।