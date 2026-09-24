Kurukshetra News: डीटीपी टीम चम्मू कलां में अवैध कॉलोनी में निर्माण को किया नष्ट

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इस्माईलाबाद। जिला नगर योजनाकार की टीम ने गांव चम्मू कलां में एक अवैध कॉलोनी में जिला प्रशासन की मदद से तोड़-फोड़ की। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। डीटीपी नवीन कुमार ने कहा कि विभाग के पास इस्माईलाबाद के गांव चम्मू कला में लगभग दो एकड़ में एक अवैध कॉलोनी के पनपने का मामला आया था, जिसके बाद विभाग ने भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को नोटिस जारी कर जरूरी अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे पर भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ने न तो अवैध काॅलोनियों में किए जा रहे निर्माण को रोका और न ही विभाग से अनुमति प्राप्त की। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने इन अवैध काॅलोनियों में निर्माण को नष्ट करने का काम किया गया है।