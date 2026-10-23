{"_id":"6adb4b1028f9fb995908dd4c","slug":"video-a-blue-drum-has-appeared-once-again-in-kurukshetra-this-time-instead-of-taking-a-life-it-has-served-to-save-one-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुरुक्षेत्र में फिर दिखा नीला ड्रम, इस बार जिंदगी लेने नहीं, बचाने के लिए आया काम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुरुक्षेत्र में फिर दिखा नीला ड्रम, इस बार जिंदगी लेने नहीं, बचाने के लिए आया काम

सुनील कुमार

Updated Fri, 23 Oct 2026 05:24 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 05:24 PM IST







Link Copied



कुरुक्षेत्र। फिर दिखा नीला ड्रम...इस बार जिंदगी लेने के लिए नहीं बचाने के लिए। बिजली संकट के साथ पानी संकट भी गहरा गया है। कहीं से पानी का जुगाड़ हो सके, इसी के चलते कुरुक्षेत्र की पारस कॉलोनी के संजीव सिंगला। ... और पढ़ें

विज्ञापन