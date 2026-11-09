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श्री विश्वकर्मा पूजा दिवस श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया
आज भगवान श्री विश्वकर्मा पूजा दिवस श्री विश्वकर्मा मंदिर पांचाल सभा शिव कॉलोनी करनाल में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया जिसमें प्रातः 11:00 बजे मंत्र उच्चारण के साथ हवन किया गया एवं बड़ी श्रद्धा के साथ प्रसाद वितरण किया गया कार्यक्रम में मुख्य रूप से संयोजक सुशील पांचाल, सभा के संरक्षक धर्मपाल पांचाल, सभा के प्रधान भाई बलवीर सिंह पांचाल, महासचिव प्रवीण पांचाल काका, कोषाध्यक्ष प्रवीण पांचाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा.अमरपाल पांचाल उपाध्यक्ष प्रवीण डांगी उपाध्यक्ष डॉ पवन पांचाल प्रबंधक हरिओम पांचाल मीडिया प्रभारी अनिल पांचाल सह प्रबंधक सतीश डांगी प्रचार प्रमुख अमिचंद पांचाल
सुनील पांचाल संजय पांचाल राजेश पांचाल सुभाष पांचाल विशाल पांचाल राहुल पांचाल रजत पांचाल सुरेंद्र पांचालडॉ रीटा पंचाल शकुंतला पांचाल सोना पांचाल स्वप्ना सिंह रानी पांचाल सरोज पांचाल आदि सैकड़ो की संख्या में बच्चे महिलाएं पुरुष श्रद्धालु गण उपस्थित रहे
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