Karnal News: करनाल स्टेशन पर पांच ट्रेनों के ठहराव की मांग

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छठ पर्व सेवा समिति मंडल (सूर्य मंदिर) के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण को मांगपत्र सौंपकर गरीब रथ एक्सप्रेस, जयनगर-अमृतसर स्पेशल, हीराकुंड एक्सप्रेस, स्वराज एक्सप्रेस और शहीद एक्सप्रेस का करनाल रेलवे स्टेशन पर ठहराव करवाने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने ट्रेनों के ठहराव की मांग केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। ब्यूरो10 नवंबर से शुरू होगा पर्वसमिति के प्रधान सुरेश यादव ने बताया कि महाछठ पर्व के उपलक्ष्य में 10 से 16 नवंबर तक श्रीमद्भागवत कथा होगी। 16 नवंबर की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर महोत्सव का समापन किया जाएगा। अर्जुन पंडित, उमेश चौहान, आरएस सिंह, शत्रोघन राय, सागर राय, रामदयाल यादव मौजूद रहे।