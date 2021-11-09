Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Demand for stops for five trains at Karnal station

Karnal News: करनाल स्टेशन पर पांच ट्रेनों के ठहराव की मांग

Sun, 08 Nov 2026 01:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
Demand for stops for five trains at Karnal station
करनाल। छठ महापर्व पर अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों के लिए करनाल रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव बड़ी चुनौती बना हुआ है। त्योहार के दिनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने के बावजूद कई प्रमुख ट्रेनों का करनाल में ठहराव नहीं है।
विज्ञापन

छठ पर्व सेवा समिति मंडल (सूर्य मंदिर) के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण को मांगपत्र सौंपकर गरीब रथ एक्सप्रेस, जयनगर-अमृतसर स्पेशल, हीराकुंड एक्सप्रेस, स्वराज एक्सप्रेस और शहीद एक्सप्रेस का करनाल रेलवे स्टेशन पर ठहराव करवाने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने ट्रेनों के ठहराव की मांग केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। ब्यूरो
विज्ञापन


10 नवंबर से शुरू होगा पर्व
समिति के प्रधान सुरेश यादव ने बताया कि महाछठ पर्व के उपलक्ष्य में 10 से 16 नवंबर तक श्रीमद्भागवत कथा होगी। 16 नवंबर की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर महोत्सव का समापन किया जाएगा। अर्जुन पंडित, उमेश चौहान, आरएस सिंह, शत्रोघन राय, सागर राय, रामदयाल यादव मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed