{"_id":"6ac658dbb8bbbe11a50cb033","slug":"video-jasmine-wins-javelin-throw-sakshi-named-best-athlete-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"जैवलिन थ्रो में जैस्मिन प्रथम, साक्षी को मिला बेस्ट एथलीट का खिताब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करनाल। दो दिवसीय 28वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह का आयोजन बुधवार को राजकीय महिला महाविद्यालय, करनाल में हुआ। दो दिनों तक महाविद्यालय का खेल मैदान केवल प्रतिस्पर्धा का केंद्र नहीं रहा, बल्कि छात्राओं के आत्मविश्वास, अनुशासन, संघर्ष और सपनों की उड़ान का साक्षी बना। जिसमें जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में जैस्मिन प्रथम, तन्वी द्वितीय और ज्योति ने तृतीय स्थान प्राप्त किया और 4×100 मीटर रिले में साक्षी टीम ने प्रथम, श्वेता मान टीम द्वितीय और तन्वी की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं छात्रा साक्षी को बेस्ट एथलीट का खिताब दिया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कुश्ती खिलाड़ी कुमारी गरिमा, जिन्होंने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक व वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर भारत देश का नाम रोशन किया था। खिलाड़ी गरिमा ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेल केवल मैदान में जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन में संघर्ष करना, हार से सीखना और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर आगे बढ़ना सिखाते हैं। उन्होंने खेलों में करियर की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा कि आज खेल प्रतिभा के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक अवसर उपलब्ध हैं। आवश्यकता केवल प्रतिभा को पहचानने, निरंतर अभ्यास करने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की है। प्राचार्य डॉ. विवेक रंगा ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए शारीरिक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉ. बलबीर सैनी, डॉ. उपेंद्र, डॉ. रमेश सिंह और उनकी पूरी टीम और समस्त महाविद्यालय परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेल छात्राओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, अनुशासन और टीम भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाविद्यालय छात्राओं को शिक्षा के साथ-साथ खेलों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए निरंतर अवसर प्रदान करता रहेगा। इस मौके पर डायरेक्टर शहीद भगत सिंह खेल अकादमी मिर्चपुर अजय और एडवोकेट रमन मौजूद रहे। अन्य प्रतियोगिता के परिणाम हाई जंप प्रतियोगिता में जैस्मिन प्रथम, ज्योति द्वितीय और श्वेता तृतीय स्थान पर रहीं 400 मीटर दौड़ में श्वेता ने प्रथम, दीक्षा द्वितीय और शिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया 800 मीटर दौड़ में श्वेता प्रथम, रितिका द्वितीय और साक्षी तीसरे स्थान पर रहे थ्री-लेग रेस में जैस्मिन व ज्योति प्रथम, दीपाली व वंदना द्वितीय और अनु व विजेता तृतीय स्थान पर रहीं। 1500 मीटर रेस में साक्षी पहले, ज्योति दूसरे और श्वेता तीसरे स्थान पर रही 3000 मीटर रेस में साक्षी पहले, रितिका दूसरे और सुनैना तीसरे स्थान पर रही 100 मीटर रेस में साक्षी प्रथम, श्वेता द्वितीय और ज्योति तृतीय स्थान पर रही लेमन रेस मे शीतल ने प्रथम, पलक द्वितीय और काकुल ने तृतीय स्थान हासिल किया फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में तृषा ने प्रथम, गुरलीन द्वितीय और स्वीटी तृतीय स्थान पर रही पांच किलोमीटर वॉक में दीक्षा पहले, ज्योति दूसरे और जैस्मिन तीसरे स्थान पर रही

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