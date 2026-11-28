{"_id":"6b0a8638782f38dd9c07a0e8","slug":"video-inter-college-handball-tournament-organized-in-karnal-matches-to-continue-until-november-30-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"करनाल में अंतर-महाविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, 30 नवंबर तक चलेंगे मुकाबले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय महिला महाविद्यालय के शाका मैदान में अंतर-महाविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह तीन दिवसीय प्रतियोगिता 28 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी, जिसमें प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों की टीमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य कपिल अत्रेजा ने किया। उद्घाटन समारोह की शुरुआत में प्रतिभागी खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया और खेल भावना, अनुशासन व निष्पक्षता के साथ खेलने की शपथ ली। इस अवसर पर कपिल अत्रेजा ने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। उन्होंने कहा कि हैंडबॉल जैसी तेज और ऊर्जावान प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मंच देती हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को उज्ज्वल भविष्य और शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। प्रतियोगिता के दौरान आगामी दो दिनों तक विभिन्न कॉलेजों के बीच रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का समापन 30 नवंबर को होगा, जिसके बाद विजेता टीमों को सम्मानित किया जाएगा।

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