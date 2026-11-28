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करनाल। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता दे रही है। योजना के तहत पात्र परिवारों को 51 हजार से 71 हजार रुपये तक की राशि दी जाती है। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को विवाह पर 71 हजार रुपये दिए जाते हैं। पिछड़ा वर्ग के पात्र परिवारों को 51 हजार रुपये की सहायता मिलती है। इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा, अनाथ और बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर भी 51 हजार रुपये दिए जाते हैं। पात्र परिवार ई-दिशा पोर्टल shadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संवाद