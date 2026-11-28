सदर बाजार क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। किशोर घर की दूसरी मंजिल पर अचेत अवस्था में मिला। परिजन उसे नीचे लेकर आए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान नक्ष उर्फ ऋषभ के रूप में हुई है। वह आठवीं कक्षा का छात्र था। घटना के बाद परिवार में शोक छा गया।

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परिजनों के अनुसार, शुक्रवार शाम को नक्ष टहलने और पतंग उड़ाने के लिए घर की छत पर गया था। जाते समय दादी ने उसे छत से सूखे कपड़े उतार लाने के लिए कहा था। काफी देर तक जब वह नीचे नहीं लौटा तो काम से घर आए दादा को उसे देखने के लिए छत पर भेजा गया। वहां किशोर को अचेत अवस्था में देखकर दादा ने शोर मचाया। आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे नीचे लेकर आए, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।दादा और चाचा के अनुसार, नक्ष संयुक्त परिवार में सभी का लाड़ला था। उसके पिता लकवाग्रस्त हैं और परिवार में एक बहन भी है। वह माता-पिता का इकलौता बेटा था। परिजनों का कहना है कि वह सामान्य रूप से खुश रहता था और किसी परेशानी या तनाव की जानकारी उन्हें नहीं थी। ऐसे में उसकी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।