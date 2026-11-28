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पीएसटी में शारीरिक माप परीक्षण (पीएमटी) पास कर चुके कुल 16,424 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। इनमें 12,404 पुरुष और 4,020 महिला अभ्यर्थी हैं। निर्धारित मानकों के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों को चार घंटे में 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है।पुरुष अभ्यर्थियों की दौड़ 23 से 27 नवंबर तक और महिला अभ्यर्थियों की दौड़ 29 व 30 नवंबर को निर्धारित है। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अभ्यर्थियों के पैरों में ट्रैकिंग चिप लगाई जा रही है। इससे उनकी दौड़ की गतिविधियों, यू-टर्न और निर्धारित दूरी पूरी करने का समय रिकॉर्ड हो रहा है। फिनिशिंग पॉइंट पर लगी एलईडी स्क्रीन पर भी अभ्यर्थियों का समय प्रदर्शित किया जा रहा है।आयोग की ओर से परीक्षा स्थल पर प्रवेश से पहले आधार आधारित पहचान और बायोमीट्रिक सत्यापन किया जा रहा है। इसके बाद अभ्यर्थियों को बिब नंबर और ट्रैकिंग चिप दी जाती है। परीक्षा स्थल पर प्रतीक्षा स्थल, सामान जमा कराने के लिए निशुल्क काउंटर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। साथ ही मेडिकल टीम और एंबुलेंस भी तैनात हैं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र दिखाकर हरियाणा रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकते हैं। करनाल बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से परीक्षा स्थल तक पहुंचने के लिए भी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई है।12.5 किमी के ट्रैक पर लगाना पड़ रहा एक चक्करपीएसटी के लिए एनएच-44 के साथ गांव दादुपुर खुर्द के पास विवान होटल के नजदीक आउटर रिंग रोड (ईस्टर्न बाईपास) पर 12.5 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है। अभ्यर्थियों को एक चक्कर पूरा करने के बाद यू-टर्न लेकर निर्धारित कुल दूरी पूरी करनी होती है। परीक्षा सुबह सात, नौ और 11 बजे तीन बैच में आयोजित की जा रही है।अचानक मिली सूचना, बिना तैयारी के पहुंचे विद्यार्थीदौड़ में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें पीएसटी की जानकारी अचानक मिली, जिसके कारण पर्याप्त तैयारी का समय नहीं मिल पाया। इसके बावजूद वे परीक्षा में शामिल होने के लिए करनाल पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों के अनुसार, लंबी दूरी की दौड़ के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है।