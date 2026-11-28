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अभियोजन पक्ष के अनुसार, गांव पक्का खेड़ा निवासी रमा उर्फ उमा ने शिकायत दी थी कि 26 जुलाई 2024 को शाम करीब साढ़े छह बजे बबली, सरोज, रिंकू और एक अन्य महिला उसके घर में घुस आए। आरोप था कि सभी ने उसके साथ मारपीट की। बबली ने उसकी दाईं आंख पर मुक्का मारा और बाल पकड़कर घसीटा। शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चले गए। महिला को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मामले में असंध थाना पुलिस ने 30 जुलाई 2024 को एफआईआर दर्ज की थी।अदालत ने फैसले में मेडिकल रिकॉर्ड को महत्वपूर्ण माना। महिला की मेडिकल लीगल रिपोर्ट में पति के साथ झगड़े के दौरान चोट लगना दर्ज था। अदालत के अनुसार, शिकायतकर्ता ने अदालत में आरोप लगाया कि बबली ने उसकी आंख पर मुक्का मारा था लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड में दर्ज इतिहास इस आरोप से मेल नहीं खाता। डॉक्टर ने यह भी बताया कि चोट सख्त सतह पर गिरने से लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जांच अधिकारी चोट की प्रकृति और गंभीरता के संबंध में भी स्पष्ट मेडिकल राय जुटाने में विफल रहा।चार दिन तक नहीं हुई थी एफआईआरअदालत ने एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी पर भी सवाल उठाए। घटना 26 जुलाई की थी जबकि एफआईआर 30 जुलाई को दर्ज की गई। पुलिस को घटना वाले दिन ही अस्पताल से सूचना मिल गई थी लेकिन चार दिन की देरी का कोई संतोषजनक कारण रिकॉर्ड पर नहीं आया। अदालत ने कहा कि पुलिस ने इस संबंध में रोजनामचा (डीडी) की एंट्री भी पेश नहीं की। इसके अलावा शिकायतकर्ता, पुलिसकर्मी और जांच अधिकारी के बयानों में शिकायत दर्ज कराने की तारीख और स्थान को लेकर विरोधाभास मिले।घर में घुसने का आरोप भी साबित नहींअदालत ने जांच की खामियों को भी रेखांकित किया। पुलिस ने किसी स्वतंत्र व्यक्ति, गांव के सरपंच या नंबरदार को जांच में शामिल नहीं किया। महिला को अस्पताल ले जाने वाले उसके मामा बलविंदर सिंह की भी गवाही नहीं कराई गई। पुलिस ने आरोपियों के खुलासे और घटनास्थल की निशानदेही के दस्तावेज तो पेश किए लेकिन इनसे कोई बरामदगी नहीं हुई। अदालत के अनुसार, शिकायतकर्ता यह भी स्पष्ट नहीं कर सकी कि किस आरोपी ने क्या भूमिका निभाई और किसने जान से मारने की धमकी दी। घर में घुसने के आरोप के समर्थन में भी जरूरी तथ्य और साक्ष्य नहीं मिले।