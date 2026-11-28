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अस्पताल परिसर से लेकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल तक लिफ्टों का संचालन ठप होने से हजारों लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि लिफ्टों को दोबारा चालू करवाने के लिए तीन बार टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका। वर्ष 2025 में जारी किए गए दो टेंडर निरस्त हो गए। ऐसे में मरीजों और विद्यार्थियों को अभी भी सीढ़ियों के सहारे ही मंजिलों तक पहुंचना पड़ रहा है।मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में लिफ्ट बंद होने का असर विद्यार्थियों पर भी पड़ रहा है। हॉस्टल की ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले छात्र-छात्राओं को रोजाना सीढ़ियों के जरिये आना-जाना करना पड़ता है। सातवीं मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ना और उतरना विद्यार्थियों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। खासकर सामान लेकर आने-जाने, बीमार होने या किसी जरूरी काम से नीचे आने की स्थिति में परेशानी और बढ़ जाती है।वहीं कॉलेज परिसर में भी लिफ्टों का संचालन नहीं होने से डॉक्टरों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को अलग-अलग मंजिलों तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगाना पड़ता है।बुजुर्ग और दिव्यांग प्रभावितअस्पताल में उपचार के लिए रोजाना बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं। इनमें बुजुर्ग, दिव्यांग और ऐसे मरीज भी शामिल होते हैं, जिन्हें चलने-फिरने में परेशानी होती है। अस्पताल की अलग-अलग मंजिलों पर जांच, उपचार और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पहुंचना पड़ता है। लिफ्ट बंद होने से मरीजों और उनके तीमारदारों को सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है।48.50 लाख का ठेकालिफ्टों के रखरखाव को लेकर वर्ष 2024 में भी टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई थी। उपलब्ध टेंडर रिकॉर्ड के अनुसार, 36 लिफ्टों के व्यापक वार्षिक रखरखाव के लिए टेंडर जारी किया गया था। एक निजी कंपनी को 48.50 लाख रुपये का ठेका आवंटित किया गया था।अभी कार्यभार संभाला है। जल्द ही मैं लिफ्ट को ठीक कराऊंगा। यह मेरी प्राथमिकता में है। - डॉ.जगदीश दुरेजा, निदेशक, केसीजीएमसी