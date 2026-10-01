घरौंडा: धान खरीद न होने से परेशान किसान ने जहरीला पदार्थ खाने का किया प्रयास, किसानों-आढ़तियों ने बचाया

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घरौंडा नई अनाज मंडी में लगभग आठ दिन से पूर्व सरपंच किसान जितेंद्र कुमार की धान की खरीद न होने पर किसान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और आढ़तियों के बीच में किसान ने जहरीला पदार्थ खाने का प्रयास किया। जैसे ही किसान ने जेब से जहरीला पदार्थ निकाला तो दूसरे किसानो ने देख लिया और लगभग 30 मिनट तक जहरीला पदार्थ छीन पाए। किसान का कहना है कि वह 24 सितंबर को धान की ढेरी मंडी में लेकर आया था, लेकिन धान की खरीद नहीं हुई। बुधवार को उसकी धान की नमी 17.1 थी लेकिन वेयर हाउस ने खरीद नहीं की। आज वह दोपहर ढाई बजे से हैफेड की खरीद एजेंसी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा और धान की नमी भी 14 प्रतिशत है लेकिन धान की सफाई को लेकर एजेंसी ने खरीद नहीं की। आखिरकार किसान ने परेशान होकर जेब से जहरीला पदार्थ निकाल कर खाने का प्रयास किया तो व्यापारियों व किसानो ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया और धान की सफाई करवा कर धान की खरीद कराई गई।

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