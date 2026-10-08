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Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Karnal News ›   District-level selection process for the Haryana Khel Mahakumbh begins today.

हरियाणा खेल महाकुंभ के लिए जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया आज से शुरू

Thu, 08 Oct 2026 08:01 PM IST
सुनील कुमार
Sunil Kumar सुनील कुमार
Updated Thu, 08 Oct 2026 08:01 PM IST
District-level selection process for the Haryana Khel Mahakumbh begins today.
हरियाणा खेल महाकुंभ के लिए चयन प्रक्रिया आज अलग-अलग तिथि पर होंगे खेल के ट्रायल खेल विभाग की ओर से बनाई गई चयन समिति करनाल खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय हरियाणा खेल महाकुंभ के लिए जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा प्रतियोगिताओं के निष्पक्ष और सुचारू संचालन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभाग की ओर से गठित विशेष चयन समिति की देखरेख में जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयन समिति में वरिष्ठ खेल अधिकारी, विभागीय कोच व संबंधित खेलों के विशेषज्ञ शामिल हैं। अलग-अलग खेल स्पर्धाओं के लिए अलग तिथियां विभागीय जानकारी के अनुसार, सभी खेलों के ट्रायल एक साथ न होकर अलग-अलग तिथियों व खेल परिसरों में आयोजित किए जाएंगे। ट्रायल शेड्यूल: एथलेटिक्स, फुटबॉल, कुश्ती, कबड्डी, मुक्केबाजी और बैडमिंटन समेत विभिन्न स्पर्धाओं के लिए अलग-अलग दिन तय किए गए हैं। खिलाड़ी अपने खेल की निर्धारित तारीख के अनुसार ही खेल परिसर पहुंचेंगे। दस्तावेज़ और पंजीकरण: भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अपने मूल दस्तावेज़ (जैसे आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र और खेल प्रमाण पत्र) तथा उनकी फोटोकॉपी साथ लाना अनिवार्य किया गया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लेंगे राज्य स्तर पर भाग जिला खेल अधिकारी सत्यवीर सिंह ने कहा कि चयन समिति की ओर से चुने गए विजेता व उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी आगामी राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। खेल विभाग के अधिकारियों ने सभी खिलाड़ियों से निर्धारित समय पर पहुंचकर अनुशासन के साथ चयन प्रक्रिया में भाग लेने का आह्वान किया है।
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