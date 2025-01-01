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पुलिस अधीक्षक करन गोयल के निर्देश पर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने एक विशेष बैठक की। इसमें 25 गांवों के चौकीदार और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। बैठक में गोहत्या, गोतस्करी, नशा तस्करी, साइबर ठगी और धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने पर चर्चा हुई। पुलिस का जोर अपराध होने के बाद कार्रवाई के बजाय उसे शुरुआत में ही रोकने पर है। चौकीदार गांवों में संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही और अवैध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखेंगे। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।युवाओं को अपराध से बचाने का आह्वानबैठक में नशा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने और युवाओं को नशे से दूर रखने पर जोर दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि नशे का असर पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। ग्रामीणों को साइबर ठगी से बचाव के तरीके भी बताए गए। पुलिस ने गणमान्य लोगों और चौकीदारों से युवाओं को शिक्षा, खेलकूद और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने का आह्वान किया। बैठक में मौजूद सभी ने पुलिस को सहयोग देने का भरोसा दिलाया।