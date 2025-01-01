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इसी सिलसिले में डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने गांव काछवा पहुंचकर प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने जमीन की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे और आसपास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बिना देरी तैयार कर मुख्यालय भेजी जाए, ताकि तकनीकी और प्रशासनिक मंजूरी की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।डीसी ने कहा कि शूटिंग रेंज बनने से क्षेत्र के उभरते खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर मंच मिलेगा। इससे युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा और वे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जिले और प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। निरीक्षण के दौरान एडीसी डॉ. राहुल रईया, बीडीपीओ मोनिका और जिला खेल अधिकारी सत्यवीर सिंह मौजूद रहे।