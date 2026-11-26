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नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत संदिग्ध नशा तस्करों पर कैथल पुलिस की लगातार कार्रवाई
नशा मुक्त हरियाणा मुहिम के तहत पुलिस महानिदेशक हरियाणा अजय सिंघल के आदेशानुसार तथा एसपी मनप्रीत सिंह के कुशल नेतृत्व में कैथल पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में वीरवार सुबह फतेहपुर पूंडरी में संदिग्ध नशा तस्करों के ठिकानों पर विशेष कॉम्बिंग अभियान चलाया गया।
डीएसपी रमेश चंद्र के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में एसएचओ थाना पूंडरी पीएसआई सुनील तथा सीआईए की टीमें शामिल रहीं। अभियान के दौरान स्निफर डॉग की सहायता से 10 पुलिस टीमों में शामिल करीब 100 पुलिस कर्मचारियों ने गांव में संदिग्ध नशा तस्करों के करीब 10 घरों सहित अन्य स्थानों की गहनता से जांच की।
पुलिस टीमों द्वारा छानबीन की गई कि कहीं किसी स्थान पर मादक पदार्थ छिपाकर तो नहीं रखे गए हैं अथवा कोई व्यक्ति गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त तो नहीं है।
डीएसपी रमेश चंद्र ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना, नशा तस्करों व अपराधियों पर शिकंजा कसना तथा उनके मन में कानून का भय पैदा करना है। कैथल पुलिस का लक्ष्य पूरे जिले को नशा मुक्त बनाना है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस द्वारा कॉम्बिंग अभियान के साथ-साथ आमजन को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया तथा अपील की गई कि नशा बेचने वाले या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों की असली जगह जेल है। कैथल पुलिस का यह अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा।
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