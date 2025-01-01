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अब तक 40 की रिपोर्ट आई है जिनमें 15 नमूने मानकों पर फेल पाए गए। इनमें सबसे ज्यादा छह पनीर के हैं। इनके अलावा ब्राउन बर्फी, सफेद रसगुल्ला, मिल्क केक, भैंस का घी, मौसमी जूस, सूजी और फूड सप्लीमेंट के नमूने भी मानकों पर खरे नहीं उतरे।पांच लाख तक जुर्माने का प्रावधान : खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक शर्मा का कहना है कि नोटिस दे चुके हैं। नोटिस देने के बाद रिटेस्टिंग के लिए आवेदन करेंगे तो उनकी नियमानुसार फीस जमा करवाकर जांच करवाई जाएगी।खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जो भी धाराएं लगेंगी, उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एडीसी की कोर्ट में केस चलेगा। इनमें पांच लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है और भविष्य में नमूने फेल आने पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा। संवाद