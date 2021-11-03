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सीवन। श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति सीवन के चार बार प्रधान रह चुके सुरेश सरदाना राजू ने कहा कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज श्रीमद्भगवद्गीता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके प्रयासों से देश-विदेश में लोग भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कर्म करने, कर्तव्य निभाने और विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की सीख दी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गीता का ज्ञान सकारात्मक सोच, मानसिक शांति और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। युवाओं को विशेष रूप से गीता का अध्ययन करना चाहिए, ताकि वे जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और विवेक से कर सकें।