राजौंद। पूर्व विधायक सतविंद्र राणा के निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने शोक जताया। रविवार को कई जनप्रतिनिधि राजौंद स्थित उनके आवास पर पहुंचे और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। शोक जताने वालों में सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा, कालका के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी, असंध के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी, गुहला के पूर्व विधायक दिलूराम बाजीगर और राजौंद के पूर्व विधायक दयानंद शर्मा शामिल रहे। सभी ने सतविंद्र राणा के निधन को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति बताया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सतविंद्र राणा ने क्षेत्र की राजनीति और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके जाने से समाज और राजनीतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

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