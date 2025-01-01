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इसके बाद प्रतिभागियों को नशामुक्त भारत के निर्माण की शपथ दिलाई गई। नशामुक्त युवा-विकसित भारत अभियान के तहत हस्ताक्षर दीवार भी लगाई गई जिस पर युवाओं ने नशामुक्त समाज बनाने का संकल्प जताया। युवा प्रेरक दिनेश ने युवाओं को नियमित व्यायाम और खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद साइकिल रैली को रवाना किया गया। प्रतिभागियों ने साइकिल चलाकर स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और नशामुक्त जीवनशैली का संदेश दिया। विज्ञापन

इस अवसर पर कबड्डी प्रशिक्षक वीरेंद्र सहित जिला खेल विभाग के प्रशिक्षक ऋतु, मधु, दर्शना, राजेश, संजू, राकेश और परवीन मौजूद रहे। आयोजकों ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को साइकिल चलाने, खेलों से जुड़ने और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। इसके बाद प्रतिभागियों को नशामुक्त भारत के निर्माण की शपथ दिलाई गई। नशामुक्त युवा-विकसित भारत अभियान के तहत हस्ताक्षर दीवार भी लगाई गई जिस पर युवाओं ने नशामुक्त समाज बनाने का संकल्प जताया। युवा प्रेरक दिनेश ने युवाओं को नियमित व्यायाम और खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद साइकिल रैली को रवाना किया गया। प्रतिभागियों ने साइकिल चलाकर स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और नशामुक्त जीवनशैली का संदेश दिया।इस अवसर पर कबड्डी प्रशिक्षक वीरेंद्र सहित जिला खेल विभाग के प्रशिक्षक ऋतु, मधु, दर्शना, राजेश, संजू, राकेश और परवीन मौजूद रहे। आयोजकों ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को साइकिल चलाने, खेलों से जुड़ने और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है।

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राजौंद। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत कैथल की ओर से संडे ऑन साइकिल के 100वें संस्करण पर रोहेड़ा के राजीव गांधी मिनी स्टेडियम में साइकिल रैली और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला युवा अधिकारी मोहित नेहरा के मार्गदर्शन में हुए कार्यक्रम में युवाओं और स्थानीय लोगों ने उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन राजनीति विज्ञान के शिक्षक जितेंद्र राठौर ने किया। शुरुआत व्यायाम और विशेष अभ्यास सत्र से हुई।