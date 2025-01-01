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न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह और शाम के समय ठिठुरन महसूस होने लगी है।

मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को सर्दी का अहसास होने लगा है, वहीं गेहूं की फसल के लिए इसे अनुकूल माना जा रहा है।

मौसम में आए बदलाव के बाद दिसंबर की शुरुआत में ठंड बढ़ने के आसार हैं। रात के तापमान में और गिरावट आने से सुबह के समय ठिठुरन बढ़ सकती है।

कैथल। जिले में नवंबर माह के अंतिम दिनों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। सुबह के समय धुंध छाने और रात के तापमान में गिरावट आने से ठंड का असर बढ़ने लगा है।