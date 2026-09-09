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बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारियों और प्रशासन के बीच टकराव, कूड़ा उठाने की कार्रवाई जारी

Naveen

Updated Wed, 09 Sep 2026 10:05 AM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 10:05 AM IST







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सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच, प्रशासन की टीम ने देर रात कूड़ा उठाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान, कुछ सफाई कर्मचारी जेसीबी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। हालांकि, पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद वे नारेबाजी करते हुए लौट गए। नगर परिषद ने रातभर में 700 टन से अधिक कूड़ा उठाया है। ... और पढ़ें

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