हर कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो : राजेंद्र जून

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कई स्थानों पर सीवर का गंदा पानी गलियों में बह रहा है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है और आसपास का वातावरण भी दूषित हो रहा है। उन्होंने बताया कि सीवर लाइन और पेयजल पाइपलाइन की खराब व्यवस्था के कारण दूषित पानी पेयजल आपूर्ति में मिल रहा है। लोगों को मजबूरी में गंदा और बदबूदार पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इससे बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है।राजेंद्र जून ने स्थानीय विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि शहर की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक को इन समस्याओं की कोई चिंता नहीं है। जून ने सरकार और संबंधित विभाग से मांग की। उन्होंने कहा कि सभी कॉलोनियों में सीवर व्यवस्था की जांच कराकर ओवरफ्लो की समस्या दूर की जाए। साथ ही, पेयजल लाइनों की भी जांच कर दूषित पानी की आपूर्ति तुरंत रोकी जाए।