{"_id":"6a942a95d8a6886f850074f8","slug":"video-jhajjar-garbage-collection-vehicles-were-made-to-unload-at-bikaner-chowk-strike-extended-until-september-2-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"झज्जर : घर-घर उठान कर कूड़ा ले जा रही गाड़ियों को बीकानेर चौक पर करवाया खाली, 2 सितंबर तक बढ़ी हड़ताल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झज्जर। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल रविवार को 25वें दिन भी जारी रही। सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय के प्रांगण में धरना दिया। रविवार सुबह घर-घर उठान कर कूड़ा ले जा रही गाड़ियों को बीकानेर चौक स्थित डंपिंग साइट पर खाली करवा दिया गया। रविवार सुबह लगभग 7 से 8 गाड़ियां घरों से कूड़ा उठान करने के बाद रेवाड़ी रोड स्थित डंपिंग साइट पर जा रही थी। जैसे ही गाड़ियां बीकानेर चौक के पास पहुंची तो वहां पर सफाई कर्मचारियों ने उन गाड़ियों को रोक दिया और वही पर डंपिंग साइट पर ही कूड़ा गिरवा दिया। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक शहर में कहीं से भी कूड़ा उठने नहीं दिया जाएगा। वहीं रविवार को भी नगर परिषद के 109 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इस कारण शहर के मुख्य मार्गों, कालोनियों व बाजारों से कूड़ा नहीं उठ पा रहा है। नगर परिषद की तरफ से घर-घर उठान करने वाली गाड़ियों को लगाया गया है, लेकिन सफाई कर्मियों के विरोध के चलते सभी जगह गाड़ियां कूड़ा नहीं उठा पा रही। रविवार को सफाई कर्मियों ने अपनी हड़ताल को आगे 2 सितंबर तक बढ़ा दिया है। हड़ताल की अध्यक्षता इकाई प्रधान शिवम चांवरिया ने की व मंच संचालन इकाई सचिव विकास उज्जैनवाल ने किया। उन्होंने बताया कि मई 2026 में संघ व सरकार के बीच हुए समझौते को सरकार लागू करें, फरीदाबाद अग्निकांड में शहीद हुए कर्मचारियों के परिवार को एक-एक करोड़ रुपये व सरकारी नौकरी दी जाए, पैरोल के सफाई कर्मचारी व सीवरमैन को पक्का किया जाए, झज्जर के 2014 में हटाए हुए 61 कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लो, ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर सफाई कर्मचारियों को 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए और ठेका प्रथा बंद किया जाए सेवानिवृत होने पर कर्मचारियों को 10 लाख रुपये दिए जाएं, सभी पैरोल फायरमैन व चालकों को नियमित किया जाए, 5000 जोखिम भत्ता दिया जाए। इस मौके पर जिला सचिव गौरव, ऑडिटर कृष्ण, सलाहकार सुरेश, सह सचिव बबली, महिला उप प्रधान कमलेश, प्रचार सुचारक मनीषा, शीतल, रानी, दया, सुषमा, सुमित्रा, सीमा,अंजू, सुरेश, रविंदर, विक्रम, नवीन मौजूद रहे।

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