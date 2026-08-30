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Jhajjar-Bahadurgarh News: ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी चित्रकला प्रतियोगिता

Sun, 30 Aug 2026 07:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Sun, 30 Aug 2026 07:50 PM IST
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Painting competition to raise awareness about energy efficiency and conservation.
संवाद न्यूज एजेंसी
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झज्जर। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की ओर से स्कूल स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता-2026 आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों में ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा के जिम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसमें पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सरकारी व निजी स्कूलों के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे।
हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (एचएसएसपीपी) ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रतियोगिता आयोजित करवाने के निर्देश दिए हैं। प्रतियोगिता के लिए दो विषय निर्धारित किए गए हैं। इनमें ‘स्कूल और घर पर ऊर्जा बचाएं’ तथा ‘ऊर्जा सुरक्षा की कुंजी ऊर्जा संरक्षण है’ शामिल हैं।
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प्रतियोगिता दो समूहों में होगी। समूह-ए में पांचवीं से सातवीं और समूह-बी में आठवीं से दसवीं कक्षा के विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रत्येक स्कूल में दो घंटे का चित्रकला सत्र आयोजित किया जाएगा। स्कूल स्तर पर प्रत्येक समूह से दो सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग चुनी जाएंगी। इस तरह प्रत्येक स्कूल से कुल चार पेंटिंग आगे भेजी जाएंगी। चयनित पेंटिंग 15 अक्तूबर तक नोडल अधिकारी बीबीएमबी के पास पहुंचनी आवश्यक हैं।
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जिला शिक्षा अधिकारी रतींद्र सिंह ने बताया कि स्कूल निर्धारित समय सीमा में पेंटिंग जमा करवाना सुनिश्चित करें। स्कूल प्रमुखों को प्रतियोगिता निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करवाने के साथ पात्र विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। विज्ञान और ललित कला शिक्षक विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण के महत्व, विषय और प्रतियोगिता के नियमों की जानकारी देंगे।
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नवंबर में होगी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 14 से 19 नवंबर के बीच आयोजित होगी। इसमें प्रत्येक समूह से चयनित 50 विद्यार्थी दो घंटे की मौके पर चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रत्येक समूह के शीर्ष तीन विजेता राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए पात्र होंगे।

राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 11 दिसंबर को दिल्ली में होगी। यह ढाई घंटे की मौके पर चित्रकला प्रतियोगिता होगी। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये, लैपटॉप और स्वर्ण पदक दिया जाएगा। द्वितीय व तृतीय विजेताओं को भी नकद पुरस्कार, लैपटॉप और पदक मिलेंगे। राष्ट्रीय विजेताओं को उनके माता-पिता के साथ जनवरी 2027 में मध्य प्रदेश के निर्देशित दौरे का अवसर भी मिलेगा। पिछले तीन वर्षों में राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर विजेता रहे विद्यार्थी इस वर्ष उसी समूह में भाग नहीं ले सकेंगे।
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झज्जर में स्कूल स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता-2026, ऊर्जा संरक्षण पर विद्यार्थी दिखाएंगे प्रतिभा

ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी चित्रकला प्रतियोगिता

पांचवीं से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थी लेंगे ऊर्जा संरक्षण चित्रकला प्रतियोगिता में भाग

स्कूल और घर पर ऊर्जा बचाने का संदेश देंगे विद्यार्थी, दो विषयों पर होगी प्रतियोगिता

हर स्कूल से चुनी जाएंगी चार सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग, 15 अक्तूबर तक भेजनी होंगी

ऊर्जा सुरक्षा की कुंजी ऊर्जा संरक्षण विषय पर विद्यार्थी बनाएंगे चित्र

हरियाणा के सरकारी और निजी स्कूलों में आयोजित होगी ऊर्जा संरक्षण चित्रकला प्रतियोगिता

दो समूहों में होगी प्रतियोगिता, कक्षा 5वीं से 10वीं तक के विद्यार्थी होंगे शामिल

डीईओ ने स्कूलों को दिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रतियोगिता करवाने के निर्देश

विज्ञान और ललित कला शिक्षक विद्यार्थियों को बताएंगे ऊर्जा संरक्षण का महत्व



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