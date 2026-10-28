बहादुरगढ़ में कपास दिवस का आयोजन: फसल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर जोर

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बहादुरगढ़ में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा उप कृषि निदेशक, झज्जर के निर्देशानुसार कपास दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न गांवों से आए किसानों को फसल प्रबंधन की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, साथ ही पराली न जलाने और पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। फसल अवशेष प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. सुनील कौशिक ने उपायुक्त वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में किसानों को फसल अवशेष, विशेषकर पराली, न जलाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि पराली जलाने से न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने किसानों से पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग करने की अपील की और 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर फसलों का पंजीकरण करवाने का आग्रह किया। कपास फसल प्रबंधन और अन्य विभागीय योजनाएं कृषि विकास अधिकारी डॉ. विशाल अटवाल ने किसानों को कपास की फसल को कीटों और बीमारियों से बचाने के तरीकों तथा संतुलित खादों के प्रयोग के बारे में जानकारी दी। विषय विशेषज्ञ डॉ. कविता ने गेहूं की आगामी फसल के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। खंड कृषि अधिकारी डॉ. राकेश राणा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और अन्य विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की। वहीं, कृषि विकास अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार ने मृदा परीक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन डॉ. कुसुमलता ने किया। इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

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