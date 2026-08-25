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झज्जर में कांग्रेस की संवाद बैठक; संगठन मजबूती और आगामी कार्यक्रमों पर मंथन

Naveen

Updated Tue, 25 Aug 2026 12:20 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 12:20 PM IST







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हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने झज्जर पहुंचकर पार्टी की संवाद बैठक में भाग लिया। यह बैठक प्रीति गार्डन में आयोजित की गई, जहां झज्जर, बेरी, बादली और बहादुरगढ़ ब्लॉक के पदाधिकारियों के साथ संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों को लेकर मंथन किया गया। ... और पढ़ें

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