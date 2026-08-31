बहादुरगढ़: डिग्गी वाले रोड पर जलभराव से मिलेगी राहत, बरसाती पानी की निकासी के लिए बिछाई जा रही पाइप लाइन

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बहादुरगढ़। वार्ड नंबर तीन में डिग्गी वाले रोड पर बरसाती पानी की निकासी के लिए नगर परिषद की ओर से पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। लंबे समय से बरसात के दौरान सड़क पर पानी जमा होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। पाइप लाइन बिछने के बाद यहां जलभराव की समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी ने अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने पाइप लाइन बिछाने के कार्य की प्रगति और मौके पर इस्तेमाल की जा रही सामग्री का जायजा लिया। चेयरपर्सन ने ठेकेदार को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों से भी कार्य की नियमित निगरानी करने को कहा। सरोज राठी ने बताया कि डिग्गी वाले रोड पर बरसाती पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के समय जलभराव की स्थिति बन जाती थी। सड़क पर पानी जमा होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी होती थी। अब पाइप लाइन बिछाए जाने के बाद बरसाती पानी की निकासी सुचारु हो सकेगी और लोगों को जलभराव से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि पाइप लाइन का कार्य पूरा होने के बाद डिग्गी वाले रोड को सीसी सड़क के रूप में बनाया जाएगा। इससे सड़क की स्थिति में सुधार होगा और लाइनपार क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की ओर से शहर के विभिन्न वार्डों में लोगों की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान पूर्व वाइस चेयरमैन पालेराम शर्मा, पार्षद राजेश तंवर, रमेश राठी, जेई आशीष यादव, दीपक ठेकेदार, संदीप रंगा, सतीश कुमार, सुमित बराही सहित वार्ड के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

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