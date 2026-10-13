{"_id":"6ace01492160df39e80c1b06","slug":"video-bjp-burns-rahul-gandhis-effigy-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"भाजपा ने फूंका राहुल गांधी का पुतला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झज्जर। मणिपुर के कांग्रेस सांसद के खिलाफ झज्जर में भाजपा ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका।भाजपा नेताओं ने राहुल-प्रियंका से माफी की मांग और कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं का अपमान किया है। भाजपा नेताओं ने सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को पार्टी से निकालने की मांग की।सभी भाजपा कार्यकर्ता कार्यालय में एकत्रित हुए और यहां से प्रदर्शन करते हुए राव तुलाराम चौक पर पहुंचे। जिला परिषद चेयरमैन कप्तान बिरधाना ने कहा कि भाजपा महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नही करेगी। राहुल-प्रियंका महिलाओं से माफी मांगें और कांग्रेस सांसद को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। भाजपा जिलाध्यक्ष विकास वाल्मीकि ने कहा कि कांग्रेस सत्ता के लिए देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है।

... और पढ़ें