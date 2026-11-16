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कोहरे की ओट में सूर्यदेव, व्रती 7.30 बजे तक करते रहे इंतजार
हिसार। घना कोहरा छाया होने के कारण हिसार में आज सुबह उठ व्रतियों को अर्घ्य देने के सूर्योदय का इंतजार करना पड़ रहा है। जिंदल पार्क स्थित सरोवर पर सूर्य दर्शन के लिए श्रद्धालु पांच बजे से ही पूजा का सामान लेकर पहुंचने लगे थे। करीब ढाई घंटे इंतजार के बाद 7.30 पर सूरज के दर्शन होने पर श्रद्धालुओं ने पारंपरिक विधि विधान से पूजा कर छठ व्रत का पारणा किया।
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