Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Listened to the problems of traders, assured solutions

Hisar News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत

Mon, 16 Nov 2026 12:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
Listened to the problems of traders, assured solutions

विज्ञापन
हिसार। गांव लाडवी-मोठसरा के बीच शनिवार देर शाम तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार गांव जुगलान निवासी विजय (36) की मौत हो गई। वह राजमिस्त्री को उसके गांव छोड़कर लौट रहा था। हादसे के बाद कार चालक मौके से भाग गया। मृतक तीन बच्चों का पिता था।
गांव जुगलान निवासी रतन सिंह ने आदमपुर थाना पुलिस को बताया कि विजय उसका मौसी का लड़का था। वह गांव में अपने नए मकान का निर्माण करवा रहा था। इसके लिए उसने मजदूर और राजमिस्त्री लगा रखे थे। शनिवार को काम खत्म होने के बाद विजय राजमिस्त्री को बाइक पर बैठाकर गांव लाडवी छोड़ने गया था।
विज्ञापन

वहां से लौटते समय तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में विजय गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने डायल 112 पर सूचना दी। आदमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को हिसार के जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

जांच अधिकारी एएसआई उमेद सिंह ने बताया कि रविवार सुबह रतन सिंह के बयान पर कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed