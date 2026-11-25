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हांसी। हांसी की अनाज मंडी में इन दिनों बासमती धान की आवक लगातार तेज बनी हुई है। खासकर 1718 और 1121 किस्म के धान की मंडी में खूब आवक हो रही है। वहीं 1509 किस्म का धान भी कुछ मात्रा में पहुंच रहा है। किसानों को फसल के अच्छे भाव मिल रहे हैं, जिससे उनके चेहरे खिले हुए हैं। मंडी में फसल पहुंचते ही खरीद हो रही है और उठान का कार्य भी तेजी से जारी है। मंडी में 1718 किस्म का धान करीब 5300 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है, जबकि 1121 किस्म के धान के भाव 5500 से 5700 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच रहे हैं। हालांकि गुणवत्ता के अनुसार भाव में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। कुछ किसानों को पहले मिले भाव के मुकाबले करीब 200 रुपये प्रति क्विंटल तक कम दाम मिले हैं। मंडी में धान लेकर पहुंचे किसान पवन कुमार ने बताया कि 1121 किस्म का धान लेकर आए हैं, जिसकी बिक्री करीब 5700 रुपये प्रति क्विंटल तक हुई है। हालांकि पहले के मुकाबले करीब 200 रुपये कम भाव मिला है। इसके बावजूद मंडी में खरीद जारी रहने से किसानों को राहत मिल रही है। किसानों का कहना है कि समय पर खरीद और उठान होने से उन्हें ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

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