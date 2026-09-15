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हांसी रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों के ठहराव की शुरुआत, मंत्री रणबीर गंगवा ने दिखाई हरी झंडी
हांसी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को बड़ी सौगात मिली। फिरोजपुर से अगरतला जाने वाली ट्रेन और बीकानेर से हरिद्वार जाने वाली ट्रेन का हांसी रेलवे स्टेशन पर ठहराव शुरू हो गया। जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने रेलवे अधिकारियों और हांसी विधायक विनोद भयाना की मौजूदगी में ट्रेनों के ठहराव की शुरुआत की। लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई।
इस अवसर पर जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि यह हांसी शहर और आसपास के गांवों के लोगों के लिए खुशी की बात है। दोनों ट्रेनों के ठहराव से क्षेत्र के यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा और वे रेल यात्रा के माध्यम से कई शहरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह मांग लंबे समय से क्षेत्र के लोग उठा रहे थे, जिसे हांसी विधायक विनोद भयाना के प्रयासों से पूरा किया गया है।
खाप को लेकर अभय सिंह चौटाला के बयान पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि इसका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सोच-समझकर बयान देना चाहिए, ताकि उसका संदेश गलत न जाए।दिल्ली छात्र संघ चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि छात्र संगठनों की ओर से चुनाव में भाग लिया जाता है और भाजपा समर्थित एबीवीपी भी चुनाव लड़ती है।
वहीं, आदित्य चौटाला के भाजपा के रंग बदलने संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए रणबीर गंगवा ने कहा कि कुछ ही समय पहले वह भाजपा में थे और अब इनेलो में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जनता सब देखेगी।
हांसी विधायक विनोद भयाना ने कहा कि वह क्षेत्र में चार ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले थे। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री ने उसी समय मांग को पूरा करने का भरोसा दिया था। विधायक ने कहा कि उन्हें रेल मंत्री की ओर से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें दो ट्रेनों का ठहराव मंजूर होने तथा दो अन्य ट्रेनों के ठहराव पर विचार किए जाने की जानकारी दी गई है।
विनोद भयाना ने कहा कि दो ट्रेनों का ठहराव शुरू होने पर वह भारत सरकार और विशेष रूप से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि हांसी रेलवे स्टेशन के विकास के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न जनसेवा और सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेलवे, एयरपोर्ट और सड़कों के क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हुए हैं। सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है।
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