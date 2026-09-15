Hisar News: बंद कमरे में मिला महिला का शव, अचेत अवस्था में मिली बेटी

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डीएसपी अक्षय कुमार ने बताया कि मृतका की पहचान 40 वर्षीय रचना के रूप में हुई है। अचेत अवस्था में मिली इसकी बेटी को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है। चारकुतुब निवासी मृतका की मां शिला ने बताया कि उसकी बेटी रचना का विवाह रोहतक के सोनू से हुआ था। अभी वह हांसी के नजदीक एक गांव निवासी चांदी नामक व्यक्ति के साथ सहमति संबंध में रह रही थी।सोमवार को उसे पड़ोसियों ने सूचना दी कि आपकी बेटी जिस घर में रह रही है उसमें से बदबू आ रही है। वह घर पहुंची तो कमरा बाहर से बंद था। उसने ताला तोड़ा तो अंदर रचना का शव पड़ा था। पास ही नातिन अंजली बेहोशी की हालत में मिली। मृतका का एक बेटा गायब है। शिला ने इसके बाद पुलिस को सूचना दी। उसने आरोप लगाया कि चांद रचना पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। डीएसपी ने बताया कि महिला के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। मौत के वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। आरोपी व्यक्ति व मृतका के बेटे की तलाश की जा रही है।