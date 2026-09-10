{"_id":"6aa2738a00e6522526055b9a","slug":"video-sanitation-workers-strike-in-hansi-continues-for-the-36th-day-outrage-evident-at-the-mahapanchayat-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 36वें दिन भी जारी, महापंचायत में दिखा रोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 36वें दिन में प्रवेश कर गई है। इस दौरान 18 कर्मचारियों की गिरफ्तारी और जमानत न मिलने से कर्मचारियों में भारी रोष देखा जा रहा है। रविवार को एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न यूनियनों के नेता, किसान संगठनों और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 36 दिनों से हड़ताल पर हैं। 18 कर्मचारियों की गिरफ्तारी और उन्हें अभी तक जमानत न मिलने से कर्मचारियों में भारी असंतोष है। हड़ताल के 36वें दिन एक महापंचायत बुलाई गई, जिसमें कर्मचारियों के समर्थन में आवाज बुलंद की गई। महापंचायत में कहा गया कि सफाई कर्मचारियों की मांगें जायज हैं और उनके आंदोलन के साथ सभी खड़े हैं। कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारियों से आंदोलन कमजोर नहीं होगा और वे पक्की नौकरी की मांग पूरी होने तक पीछे नहीं हटेंगे। कर्मचारियों ने सरकार पर आंदोलन को कमजोर करने के लिए झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब तक मांगों को लेकर लिखित आदेश जारी नहीं होता, हड़ताल जारी रहेगी। कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि उनका पक्का मोर्चा दिन-रात जारी रहेगा और मांगें पूरी होने तक वे धरना स्थल से घर नहीं जाएंगे। नेता राजेंद्र सोरखी ने सरकार पर कर्मचारियों के साथ ज्यादती करने का आरोप लगाया। किसान यूनियन और अन्य संगठनों ने भी सफाई कर्मचारियों को पूर्ण समर्थन देने की बात कही है। 36 दिन से जारी हड़ताल, गिरफ्तारियां और पक्के मोर्चे के बीच सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच गतिरोध बना हुआ है। यह देखना बाकी है कि सरकार बातचीत से रास्ता निकालती है या आंदोलन और लंबा खिंचता है।

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