{"_id":"6af7f88904f4d4aa4206e8c4","slug":"video-police-campaign-against-drugs-intensifies-in-hansi-scope-of-awareness-efforts-expanded-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज, जागरूकता का दायरा बढ़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नशे के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से हांसी पुलिस ने अपने अभियान को और तेज कर दिया है। अब पुलिस केवल कार्रवाई तक सीमित न रहकर, गांव-गांव पहुंचकर युवाओं और ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का कार्य भी कर रही है। पुलिस का मुख्य लक्ष्य हांसी क्षेत्र को नशामुक्त बनाना और नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त करना है। इस अभियान की एक खास बात यह है कि नशे की समस्या से प्रभावित माने जाने वाले गांवों में भी पुलिस जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इस मुहिम से जोड़ रही है। हाल ही में, पुलिस अधीक्षक हांसी विनोद कुमार ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डंडेरी के खेल स्टेडियम में ग्रामीणों, खिलाड़ियों और युवाओं से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर गांव की जूनियर और सीनियर फुटबॉल टीमों के बीच एक मैत्री मैच का आयोजन भी किया गया। एसपी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों और अन्य सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कहा कि हांसी पुलिस की यह मुहिम किसी एक गांव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि क्षेत्र के हर गांव में पहुंचकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि यदि उनके आसपास कोई व्यक्ति नशा बेचने का काम करता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस का लक्ष्य हांसी से नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त करना है और इस अभियान में आमजन का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। एसपी विनोद कुमार ने इस बात पर भी जोर दिया कि नशा केवल एक व्यक्ति को ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि पूरे परिवार और समाज को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना भी सिखाते हैं। इसलिए युवाओं को अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेल और रचनात्मक गतिविधियों में लगानी चाहिए। गांव डंडेरी के सरपंच संदीप मलिक ने बताया कि एसपी विनोद कुमार ने आज गांव में लोगों और युवाओं को नशे के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ इस जागरूकता अभियान से गांव सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब गांव के युवा नशे से दूर रहकर खेलों की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उन्हें खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकें।

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