Hisar News: संदलाना गांव में जलाई पराली, प्राथमिकी दर्ज

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सैटेलाइट से आग लगने की लोकेशन मिलने के बाद राजस्व, कृषि और पंचायती राज विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी। इसमें फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई। विज्ञापन

खेड़ी चौपटा पुलिस चौकी से जांच अधिकारी प्रदीप कुमार के अनुसार, पुलिस को दी शिकायत में पटवारी मनीषा ने बताया कि 10 नवंबर को सैटेलाइट के माध्यम से खेत में आग लगाने की सूचना मिली थी। इसके बाद संयुक्त टीम गठित कर मौके का निरीक्षण किया गया। टीम में पटवारी मनीषा, कृषि पर्यवेक्षक संदीप, ग्राम सचिव और गांव के नंबरदार शामिल थे। संवाद सैटेलाइट से आग लगने की लोकेशन मिलने के बाद राजस्व, कृषि और पंचायती राज विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी। इसमें फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई।खेड़ी चौपटा पुलिस चौकी से जांच अधिकारी प्रदीप कुमार के अनुसार, पुलिस को दी शिकायत में पटवारी मनीषा ने बताया कि 10 नवंबर को सैटेलाइट के माध्यम से खेत में आग लगाने की सूचना मिली थी। इसके बाद संयुक्त टीम गठित कर मौके का निरीक्षण किया गया। टीम में पटवारी मनीषा, कृषि पर्यवेक्षक संदीप, ग्राम सचिव और गांव के नंबरदार शामिल थे। संवाद

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नारनौंद । धान की कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष जलाने के मामलों पर प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। इसी कड़ी में गांव संदलाना में 14 कनाल भूमि पर फसल अवशेष जलाने के आरोप में कापड़ो निवासी किसान रामनिवास के खिलाफ नारनौंद थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।