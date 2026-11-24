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हिसार। हास्य के तीर, व्यंग्य की चोट और ओजपूर्ण कविताओं के बीच 28 नवंबर की शाम तलवंडी राणा में साहित्य का रंग जमेगा। बरवाला रोड स्थित श्री सालिग राम गोधाम में वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में भव्य कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। काव्य संध्या में देश के पांच नामचीन कवि अपनी रचनाओं से श्रोताओं को गुदगुदाएंगे।कवि सम्मेलन में पद्मश्री सम्मानित हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा विशेष आकर्षण होंगे। गोशाला प्रधान मोहित गुप्ता ने मंगलवार को एक निजी होटल में मीयया से बातचीत में बताया कि सुरेंद्र शर्मा के साथ जबलपुर के सुदीप भोला, बरेली के डॉ. राहुल अवस्थी, बदायूं की सोनरूपा विशाल और फरीदाबाद के दिनेश रघुवंशी काव्य पाठ करेंगे। अलग-अलग अंदाज और विधाओं के इन कवियों की प्रस्तुतियों में हास्य, व्यंग्य, ओज और सामाजिक सरोकारों की झलक देखने को मिलेगी। कार्यक्रम का मंच संचालन संजीव बांगा करेंगें। समारोह में हरियाणा सरकार के मंत्री रणबीर गंगवा, उद्योगपति विजय कौशिक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। हिसार की विधायक सावित्री जिंदल की विशेष उपस्थिति रहेंगी। अध्यक्षता संदीप शाह करेंगे। गोसेवा के संदेश के साथ साहित्य और संस्कृति का संगम गोशाला का वार्षिक उत्सव केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसके माध्यम से साहित्य और संस्कृति को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। आयोजन में गोसेवा, संरक्षण और गोभक्ति का संदेश दिया जाएगा। गोशाला प्रबंधन का प्रयास है कि इस तरह के आयोजनों से समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी बढ़े और युवा पीढ़ी भी भारतीय संस्कृति व सेवा की परंपराओं से जुड़े। गोशाला प्रधान मोहित गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में शहरवासियों और साहित्य प्रेमियों को परिवार सहित समारोह में पहुंचने का निमंत्रण दिया। इस दौरान वार्षिक उत्सव एवं कवि सम्मेलन के निमंत्रण पत्र का लोकार्पण भी किया गया। पत्रकार वार्ता में गोशाला संरक्षक शिव कुमार गोयल, बजरंग जिंदल, अश्वनी गर्ग, राजेश बंसल, सुरेश कुमार गर्ग, उपप्रधान ओमप्रकाश कोहली, सुरेंद्र गर्ग, महासचिव दिनेश गुप्ता, सचिव विजय गर्ग, सहसचिव वेद गोयल, कोषाध्यक्ष दयानंद सिंगला, गौशाला प्रभारी मनोज अग्रवाल और आयोजन प्रभारी संजय डालमिया, अभिनंदन गोयल, प्रदीप सर्राफ व विनय गर्ग सहित कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे।

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