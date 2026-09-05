{"_id":"6a9bca4e8e3b8c12290373cb","slug":"video-shopkeepers-in-fatehabad-clashed-over-garbage-being-dumped-in-front-of-a-shop-kicks-and-punches-were-exchanged-the-altercation-began-inside-the-shop-and-the-incident-was-captured-on-cctv-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद में दुकान के आगे कचरा फैंकने को लेकर भिड़े दुकानदार, चले लात-घुसे; पहले दुकान के अंदर लड़े, सीसीटीवी में वारदात कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के चार मरला कॉलोनी में दो दुकानदारों के बीच कचरा फेंकने को लेकर मारपीट के सीसीटीवी फुटेज सामने आए है। दुकानदार पहले दुकान के अंदर लड़े और फिर बाहर सड़क पर जमकर लड़ाई हुई। मामले में कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। महिलाएं भी आपस में लड़ती हुई नजर आ रही है। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार दुकान संचालक राकेश अपनी दुकान के काउंटर पर थे। तभी दूसरे दुकानदार की तरफ से आया एक अनजान युवक दुकान में घुसकर उनसे बहस करने लगा। इसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। दुकानदार राकेश अपनी बचाव में एक छड़ी लेकर दुकान से बाहर निकलते हैं। इसके बाद बाहर फिर दुकानदारों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पुलिस प्रवक्ता विनोद कुमार का मामले में पुलिस जांच में जुटी है। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

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