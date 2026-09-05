फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Shopkeepers in Fatehabad clashed over garbage being dumped in front of a shop; kicks and punches were exchanged. The altercation began inside the shop, and the incident was captured on CCTV.

फतेहाबाद में दुकान के आगे कचरा फैंकने को लेकर भिड़े दुकानदार, चले लात-घुसे; पहले दुकान के अंदर लड़े, सीसीटीवी में वारदात कैद

Sat, 05 Sep 2026 01:22 PM IST
Naveen
Naveen Naveen
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:22 PM IST
Shopkeepers in Fatehabad clashed over garbage being dumped in front of a shop; kicks and punches were exchanged. The altercation began inside the shop, and the incident was captured on CCTV.
शहर के चार मरला कॉलोनी में दो दुकानदारों के बीच कचरा फेंकने को लेकर मारपीट के सीसीटीवी फुटेज सामने आए है। दुकानदार पहले दुकान के अंदर लड़े और फिर बाहर सड़क पर जमकर लड़ाई हुई। मामले में कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। महिलाएं भी आपस में लड़ती हुई नजर आ रही है। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार दुकान संचालक राकेश अपनी दुकान के काउंटर पर थे। तभी दूसरे दुकानदार की तरफ से आया एक अनजान युवक दुकान में घुसकर उनसे बहस करने लगा। इसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। दुकानदार राकेश अपनी बचाव में एक छड़ी लेकर दुकान से बाहर निकलते हैं। इसके बाद बाहर फिर दुकानदारों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पुलिस प्रवक्ता विनोद कुमार का मामले में पुलिस जांच में जुटी है। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

शिमला: शहर के देवालयों में धूमधाम से मनाया जन्माष्टमी का पर्व, रात 12 बजे ढोल-नगाड़ों से गूंज उठे मंदिर

Shimla: Janmashtami celebrated with great fervor in the city's temples; at midnight, the temples resonated with the sounds of drums and traditional instruments.
Shimla
05 Sep 2026

VIDEO: आगरा में आज 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी, बारिश के रेड अलर्ट के बीच डीएम का आदेश

All schools in Agra will remain closed on Saturday due to rain alert
Agra
05 Sep 2026

ऐढ़े गांव में जन्माष्टमी पर गूंजे कान्हा के जयकारे, VIDEO

Chants of Kanha echo in Aidhe village on Janmashtami
Varanasi
05 Sep 2026

VIDEO: मथुरा में जन्म कन्हाई, घर-घर गूंजे बधाई गीत

birth of Krishna at shri krihsna janmbhoomi in Mathura
Mathura
05 Sep 2026

सरयू का रौद्र रूप, दर्जनभर गांव जलमग्न, खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर बह रही नदी; VIDEO

Saryu's furious form: a dozen villages submerged, river flowing half a meter above the danger mark
Ballia
05 Sep 2026
विज्ञापन

मुख्य मार्ग पर चार साल से कूड़े का ढेर, मृत पशु फेंके जाने पर भड़के ग्रामीण; VIDEO

Garbage pile on main road for four years; villagers outraged over dumping of dead animals
Ghazipur
05 Sep 2026

मच्छर की अगरबत्ती से लगी आग, गाय की मौत; VIDEO

Fire caused by mosquito coil; cow dies
Ghazipur
05 Sep 2026
विज्ञापन

होंडा सिटी कार से 12 लाख का गांजा बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार; VIDEO

Cannabis worth ₹12 lakh seized from Honda City car; two accused arrested
Ghazipur
05 Sep 2026

चौथे दिन भी माही व महिमा का नहीं चला पता, VIDEO

No trace of Mahi and Mahima even on the fourth day
Ghazipur
05 Sep 2026

जनगणना में ओबीसी विकल्प की मांग को लेकर धरना जारी, VIDEO

Sit-in protest continues over demand for OBC option in census
Ghazipur
05 Sep 2026

पुणे जा रहा था मनीष, चलती ट्रेन से गिरकर युवक की मौत; VIDEO

Manish was on his way to Pune; youth dies after falling from moving train
Ballia
05 Sep 2026

आजमगढ़ की मिट्टी से निकली लेखनी ने मुंबई में जीता फिल्मफेयर;video

A writer hailing from Azamgarh won a Filmfare Award in Mumbai
Azamgarh
05 Sep 2026

पत्नी पर पुत्री की हत्या करने का आरोप, VIDEO

Wife accused of murdering daughter in mirzapur
Mirzapur
04 Sep 2026

अंबेडकरनगर में धूमधाम से मनाया गया श्रीकृष्ण जन्मोत्सव

अंबेडकरनगर में धूमधाम से मनाया गया श्रीकृष्ण जन्मोत्सव
Ambedkar Nagar
04 Sep 2026

सोनीपत में हटाई गई स्टॉलों को लेकर दुकानदार नाराज, विधायक ने लिया यातायात व्यवस्था का जायजा

Shopkeepers in Sonipat upset over removal of stalls; MLA reviews traffic arrangements.
City and States Archives
04 Sep 2026

गोंडा में जन्माष्टमी पर जगमगाया स्वामी नारायण मंदिर, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

गोंडा में जन्माष्टमी पर जगमगाया स्वामी नारायण मंदिर, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Gonda
04 Sep 2026

मेरठ: पुलिस लाइन में सजाई झांकी, कलाकारों ने भक्ति गीतों पर किया डांस

Meerut: Tableau displayed at Police Lines; artists performed dances to devotional songs.
Meerut
04 Sep 2026

VIDEO: श्रीकृष्ण जन्मभूमि में धार्मिक अनुष्ठान शुरू, दर्शन के लिए उमड़ी भीड़

Religious rituals begin at Shri Krishna Janmabhoomi crowds throng for darshan
Mathura
04 Sep 2026

VIDEO: आगरा में पिता ने किया बेटी का कत्ल, फिर खुद ही पहुंच गया थाने

Father kills daughter in Agra
Agra
04 Sep 2026

VIDEO: एक गलती और खाते से उड़ गए दो लाख रुपये, क्रेडिट कार्ड शाखा से आया था फोन

Cybercriminal siphons off two lakh rupees from account
Agra
04 Sep 2026

VIDEO: बंदूक दिखाकर धमकाया, बच्चे को मारने की धमकी

Threatened at gunpoint and kill to child
Agra
04 Sep 2026

VIDEO: फोटो वायरल करने की धमकी देकर महिला से वसूली

Woman extorted by threat to make photos viral
Agra
04 Sep 2026

VIDEO: मंदिर से पीतल के घंटे और कलश चोरी

Brass bells and kalash stolen from temple
Agra
04 Sep 2026

VIDEO: गिरफ्तारी का कारण न बताने पर रिमांड खारिज, आरोपी को जमानत

Remand rejected for failure to state grounds of arrest accused granted bail
Mathura
04 Sep 2026

VIDEO: फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रणौत के खिलाफ दायर वाद खारिज

Suit filed against film actress and MP Kangana Ranaut dismissed
Agra
04 Sep 2026

जन्माष्टमी पर इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने गाया कृष्ण भजन; VIDEO

Inspector Shivakant Mishra sang Krishna bhajan on Janmashtami
Varanasi
04 Sep 2026

हाथरस के लहरा बाईपास पर श्री बांके बिहारी मंदिर में मेला, लगी श्रद्धालुओं की भीड़

हाथरस के लहरा बाईपास पर श्री बांके बिहारी मंदिर में मेला, लगी श्रद्धालुओं की भीड़
Hathras
04 Sep 2026

खैर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

खैर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
Aligarh
04 Sep 2026

गुरुग्राम में हैबिटैट सोसाइटी 99A में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह की झलक

A Glimpse of Religious and Cultural Fervor at Habitat Society 99A Gurugram
Gurugram
04 Sep 2026

मेरठ: गौकशी का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

Meerut: Accused of cow slaughter arrested in encounter; shot in the leg.
Meerut
04 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed