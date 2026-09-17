Fatehabad News: मॉडल संस्कृति विद्यालय भूना ने गणित प्रश्नोत्तरी स्पर्धा जीती

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राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोरखपुर दूसरे स्थान पर रहा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कूल ने तीसरा स्थान हासिल किया। जिला शिक्षा अधिकारी संगीता बिश्नोई ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। खंड शिक्षा अधिकारी निर्मलबाला सिहाग और प्राचार्य नरेश शर्मा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।यह प्रतियोगिता कक्षा आठवीं से दसवीं तक के विद्यार्थियों के लिए थी। एससीईआरटी हरियाणा गुरुग्राम के नियमों के अनुसार इसका आयोजन किया गया। पहले एक स्कूल के तीन विद्यार्थियों की टीम बनाकर 30 अंकों का स्क्रीनिंग टेस्ट लिया गया।