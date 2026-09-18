फतेहाबाद: नेशनल जूनियर प्रतियोगिता के लिए आज से वुशु चयन ट्रायल शुरू, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

वुशु स्पोर्ट्स एसोसिएशन हरियाणा की ओर से आज से फतेहाबाद स्थित बोधिधर्म स्पोर्ट्स एकेडमी में राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। इन ट्रायल के माध्यम से हरियाणा के खिलाड़ियों का चयन नेशनल जूनियर वुशु प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा।

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ट्रायल में हरियाणा के विभिन्न जिलों से योग्य खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। 18 सितंबर को खिलाड़ियों की वेटिंग/वेरिफिकेशन एवं आवश्यक औपचारिकताओं का कार्य किया जाएगा तथा इसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।संयोजक कमेटी की ओर से सभी खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सूचित किया गया है कि ट्रायल में भाग लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। संयोजक कमेटी ने सभी जिला इकाइयों, प्रशिक्षकों एवं खिलाड़ियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक योग्य खिलाड़ियों को इस चयन प्रक्रिया में शामिल करवाएं, ताकि हरियाणा की मजबूत टीम का चयन कर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया जा सके।