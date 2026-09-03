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Ratia: Sanitation workers surrounded the door-to-door garbage collection vehicles and unloaded the waste after parking three of the vehicles within the municipal premises.
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रतिया: डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने पहुंची गाड़ियों का सफाई कर्मचारियों ने किया घेराव, तीन गाड़ियां पालिका परिसर में खड़ी कर कूड़ा उतारा
रतिया। नगर पालिका सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 29वें दिन भी जारी रही। वीरवार सुबह प्रशासन की ओर से शहर के विभिन्न वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां भेजी गईं तो हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों ने उनका घेराव कर दिया। कर्मचारी तीनों गाड़ियों को वापस नगर पालिका कार्यालय ले आए। इसके बाद गाड़ियों में लदा कूड़ा पालिका परिसर में उतारकर बिखेर दिया गया। कर्मचारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया। वहीं, कूड़ा उठाने वाले एक ट्रैक्टर-ट्रॉली की हवा भी निकाल दी गई।
वार्डों से गाड़ियां वापस लाकर पालिका में खड़ी कीं
कर्मचारी नेता भूप सिंह ने बताया कि प्रशासन की ओर से डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के लिए 6 गाड़िया भेजी गई थी
। कर्मचारियों को इसकी सूचना मिली तो वे गाड़ियों के पीछे पहुंच गए और तीन गाड़ियां वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 17 और मुख्य बाजार में से नगर पालिका परिसर में वापस ले आए। इसके बाद गाड़ियों में पड़ा कूड़ा परिसर में ही बिखेर दिया गया।
उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मचारियों के साथ अड़ियल रवैया अपना रही है। सरकार की ओर से मांगें मानने की घोषणा तो की जाती है, लेकिन अभी तक संबंधित मांगों को लागू करने का परिपत्र जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार लिखित रूप से परिपत्र जारी कर मांगें नहीं मानती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
पुलिस सुरक्षा में भेजी गई थीं गाड़ियां
नगर पालिका सचिव शुभम कुमार ने बताया कि पुलिस सुरक्षा के बीच डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के लिए तीन गाड़ियां शहर के विभिन्न वार्डों में भेजी गई थीं। प्रशासन का प्रयास है कि शहर की सफाई व्यवस्था जल्द से जल्द पटरी पर लाई जाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवा दी जाएगी।
सचिव ने बताया कि नगर पालिका कार्यालय के आगे कूड़ा फेंकने के मामले में कानूनी प्रक्रिया को लेकर उच्च अधिकारियों से विचार-विमर्श किया जा रहा है।
लंबे समय से प्रभावित है सफाई व्यवस्था
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। कई स्थानों पर लंबे समय से कूड़ा जमा होने की स्थिति बनी हुई है। एक ओर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से शहर से कूड़ा उठाने का प्रयास कर रहा है।
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